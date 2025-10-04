В Сумской области Украины город Шостка остался без света

Причиной стали взрывы на критической инфраструктуре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Город Шостка в Сумской области на севере Украины остался без электроэнергии в результате взрывов, также частично обесточен Шосткинский район. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания "Сумыоблэнерго".

"Из-за взрывов на критической инфраструктуре Сумщины обесточены город Шостка и частично Шосткинский район. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Сроки завершения работ не уточняются. В Сумской области действует воздушная тревога.