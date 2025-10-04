ТАСС: с организаторов фортификаций под Белгородом взыскали почти 1 млрд рублей
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы обратил в доход государства почти 1 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ солидарно с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.
"Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворены полностью", - сказал собеседник агентства.
Иск был подан к бывшему главе управления капитального строительства (УКС) Белгородской области Алексею Сошникову, бывшему вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину, бывшему первому замглавы Росгвардии Виктору Стригункову, а также коммерсантам Сергею Петрякову, Ивану Новикову и Константину Зимину на сумму 924 873 795 рублей.
Участник процесса в беседе с ТАСС отметил, что все ответчики намерены обжаловать данное решение суда.
В настоящий момент все они находятся под следствием и арестованы.
Ранее сообщалось, что исковые требования обосновываются установлением Генеральной прокуратурой РФ фактов коррупционного обогащения указанных лиц, занимающих публично значимые должности в Белгородской области, при выполнении государственных контрактов на строительство фортификационных сооружений, обеспечивающих безопасность страны. Помимо Зайнуллина, Сошникова, Петрякова, Новикова и Зимина, ответчиками по иску выступают коммерсант Дмитрий Боровков, компании "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв". Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).