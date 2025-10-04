В Нижнем Новгороде загорелось административное здание

Площадь возгорания составляет 700 кв. м

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в административном здании в Нижнем Новгороде, площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, рабочий поселок Большое Мурашкино, ул. Свободы, д. 67а. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит административное здание. Площадь пожара составляет 700 кв. м", - говорится в сообщении.

Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами с переходом огня на кровлю. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пожар возник в здании, где находится магазин Fix Price. "Существует угроза распространения [огня] на соседнее здание (Большемурашкинская детская школа искусств)", - отметили в управлении МЧС.