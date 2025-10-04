В Одессе вновь начало затапливать улицы из-за сильных дождей

Наблюдается осложнение движения на дорогах, сообщил глава областной администрации Олег Кипер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Улицы Одессы снова стали уходить под воду из-за непрекращающихся дождей. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

"В связи со значительными осадками зафиксировано повышение уровня воды, особенно в Киевском и Пересыпском районах города Одессы. Наблюдается осложнение движения на дорогах", - написал он.

В субботу дожди в Одесской области возобновились. В ночь на вторник в Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Из-за непогоды погибли 10 человек, в том числе ребенок. Порядка 870 домов, в их числе почти 500 многоэтажек, получили повреждения, город был частично обесточен. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников горсовета Одессы за служебную халатность.

По данным властей Одессы, восстановление города после стихии обойдется более чем в $3 млн.