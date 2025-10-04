После ДТП с автобусом под Тамбовом восемь человек обратились за медпомощью

На трассе Круглое - Мичуринск водитель не справился с управлением при перевозке пассажиров и съехал в кювет

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 4 октября. /ТАСС/. Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе Круглое - Мичуринск в Тамбовской области, в результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратурой Мичуринского района поставлен на контроль ход проведения проверки по факту транспортного происшествия, произошедшего с рейсовым автобусом сообщением Круглое - Мичуринск, который перевозил пассажиров. В результате ДТП восемь пассажиров обратились за медпомощью", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, авария произошла около 09:30 мск на 14-м км трассы Турмасово - Мичуринск. Водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту №123 сообщением Круглое - Мичуринск, не справился с управлением при перевозке пассажиров и допустил съезд автобуса в кювет. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, среди пострадавших - трое несовершеннолетних. Организована доследственная проверка с целью установления наличия признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи выясняют информацию о техническом состоянии автобуса и условиях перевозки людей. Прокуратура взяла на контроль ход проверки и установление обстоятельств аварии.