В Узбекистане мужчину приговорили к двум годам за контракт с Минобороны РФ

Он признан виновным по статье "наемничество" Уголовного кодекса республики

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Наманганской области Узбекистана приговорил к двум годам лишения свободы жителя, заключившего контракт с Минобороны РФ. Мужчина признан виновным по статье "наемничество" Уголовного кодекса республики, сообщает издание Podrobno.uz со ссылкой на решение суда.

Согласно материалам, в июне 2023 года 55-летний узбекистанец отправился на заработки в Россию, где через месяц подписал контракт с Минобороны РФ. Он проходил службу в Белгородской области, занимался ремонтом военной техники, в боевых действиях не участвовал. В мае 2024 года мужчина был уволен по состоянию здоровья, после чего вернулся в Узбекистан, где позже предстал перед судом.

"Суд посчитал доказанным, что он добровольно поступил на службу в вооруженные силы иностранного государства и участвовал в вооруженном конфликте. Приговор огласил судья Шухрат Худаяров - 2 года лишения свободы по части первой статьи 154 (наемничество) Уголовного кодекса", - сообщает издание.

Законодательство Узбекистана предусматривает наказание по этой статье УК до 10 лет лишения свободы.