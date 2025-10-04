Реклама на ТАСС
Против россиянки завели уголовное дело за оскорбление сотрудника таможни

Женщине грозит штраф до 40 тыс. рублей или год исправительных работ
Редакция сайта ТАСС
10:32

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки за оскорбление сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) России, сообщила пресс-служба ведомства.

"В отношении россиянки, оскорбившей сотрудника Санкт-Петербургской таможни, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе таможенного контроля в пункте пропуска Ивангород таможенники остановили на "зеленом" коридоре 31-летнюю женщину, которая прибыла из Эстонии. Как сообщили в ФТС, она перевозила без декларирования 5 бутылок шотландского виски, в то время как с освобождением от уплаты таможенных платежей допускается перемещать не более 3 л алкоголя на одно лицо.

"Установлено, что гражданка неоднократно пересекала границу с одними и теми же категориями товаров, маскируя их под товары для личного пользования", - говорится в сообщении.

Так выявленный факт повлек привлечение нарушительницы к административной ответственности. Однако, во время оформления правонарушения женщина стала публично проявлять агрессию по отношению к представителю власти: оскорблять сотрудницу таможенного органа, демонстрировать в ее адрес неприличные жесты. Также она стала бить бутылки с алкоголем.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларирование товаров и уголовное дело за оскорбление представителя власти. Ей грозит штраф до 40 тыс. рублей или год исправительных работ. 

