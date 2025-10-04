Глава СК поручил завести дело в КЧР из-за плохой организации отлова собак

Многочисленные обращения жителей в компетентные органы региона результатов не принесли

ЧЕРКЕССК, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащей организации отлова бродячих собак в двух селах Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщается в Telegram-канале СК России.

"В СМИ сообщается, что в селе Дружба и ауле Псыж Карачаево-Черкесской Республики на протяжении длительного времени на территории населенных пунктов обитает большое количество безнадзорных животных, которые проявляют агрессию к прохожим, из-за чего местные жители опасаются за свою жизнь и здоровье, а также за безопасность несовершеннолетних. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению проблемы не принято", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель СК России поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.