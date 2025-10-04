Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

При восхождении на вулкан Вилючинский погиб турист

Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии
Редакция сайта ТАСС
11:42
© Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей. Еще двое спасателей продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону", - говорится в сообщении. 

РоссияКамчатский край