При восхождении на вулкан Вилючинский погиб турист

Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей. Еще двое спасателей продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону", - говорится в сообщении.