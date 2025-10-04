В Белгороде из-за атаки дронов ВСУ загорелись два автомобиля

Сотрудники МЧС ликвидировали огонь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Два автомобиля загорелись после падения обломков сбитого беспилотника в Белгороде, сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь. В результате массированной атаки БПЛА на областной центр и Белгородский район, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Массированная атака БПЛА на Белгород и Белгородский район. Сбиты беспилотники ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде два автомобиля загорелись после падения обломков сбитого беспилотника. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь. Также повреждено остекление многоквартирного дома", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, в Белгородском районе из-за падения фрагментов БПЛА в селе Стрелецкое повреждены ворота дома, в селе Пушкарное - кровля частного дома. "Информация о других последствиях уточняется", - добавил губернатор.