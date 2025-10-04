На МКАД восстановили движение после ДТП

На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ДТП произошло на внутренней стороне 35-го км МКАД (в районе съезда №35А), сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Движение было затруднено почти на 7 км.

"На внутренней стороне 35-го километра МКАД (в районе съезда №35А) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. <…> Движение в районе ДТП затруднено на 6,8 км", - говорится в сообщении.

Позже в департаменте сообщили, что движение восстановлено.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В новость внесены изменения (16:58 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.