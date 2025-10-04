В Брянской области мирный житель получил ранение после атаки БПЛА

Пострадавшего доставили в больницу

БРЯНСК, 4 октября. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение и доставлен в больницу в результате атаки украинских ударных беспилотников "Дартс" по автовокзалу в поселке городского типа Погар Брянской области. Повреждены два пассажирских микроавтобуса, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ с помощью ударных БПЛА "Дартс" атаковали поселок городского типа Погар. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Повреждены два пассажирских микроавтобуса. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.