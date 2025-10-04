В Белгороде из-за атаки БПЛА пострадали четыре человека

Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. В Белгороде в результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали четыре человека. Мужчину и женщину доставляют в областную больницу, еще двух женщин - в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Есть пострадавшие. В результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали четверо: супругов с осколочными ранениями лица и рук бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Еще двух женщин с предварительным диагнозом "баротравмы" для обследования транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он, добавив, что информация о последствиях уточняется.