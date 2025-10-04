В Волгограде на площади 3 тыс. кв. м загорелся строительный мусор

Открытое горение было ликвидировано в 16:01 мск

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Возгорание строительного мусора произошло в промышленной зоне Красноармейского района Волгограда на площади 3 тыс. кв. м. Об этом журналистам сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Волгоградской области.

"Днем на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о возгорании строительного мусора в промышленной зоне Красноармейского района Волгограда. Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в 16:01 мск открытое горение было ликвидировано.