В КНР объявили наивысший уровень опасности перед ударом тайфуна "Матмо"

Стихия приближается к южным провинциям Китая Хайнань и Гуандун со скоростью 25-30 км/ч

ШАНХАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Национальная обсерватория Китая объявила о красном, наивысшем, уровне опасности в связи с надвигающимся на юг КНР тайфуном "Матмо". Об этом говорится в заявлении ведомства.

Стихия приближается к южным провинциям Китая Хайнань и Гуандун со скоростью 25-30 км/ч. 5 октября примерно в полдень по местному времени тайфун обрушится на побережье этих регионов с порывами ветра 42-48 м/с.

В ожидании непогоды города Хайкоу и Вэньчан на Хайнане объявили о приостановке занятий, деловой деятельности, производства, работы общественного транспорта и авиасообщения. Железнодорожное сообщение на острове будет также приостановлено 5 октября и возобновит работу 6 октября.

Все рейсы международного аэропорта Хайкоу Мэйлань отменены с 23:00 4 октября (18:00 мск). Как ожидается, авиасообщение возобновят с 20:00 (15:00) 5 октября. Международный аэропорт Санья Феникс работает в штатном режиме, хотя возможны задержки рейсов из-за тайфуна.

В КНР принята четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, в которой степень опасности по мере возрастания угрозы обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.