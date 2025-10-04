В Техасе из-за стрельбы погибли два ребенка

Еще двое пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Стрельба в окрестностях города Энглтон (штат Техас) унесла жизни двоих детей, еще двое пострадали. Об этом сообщил аппарат шерифа округа Бразория.

"По предварительной информации, погибли два ребенка возрастом 13 лет и 4 года, еще два в возрасте 8 и 9 лет были доставлены [в больницу] и находятся в критическом состоянии", - говорится в заявлении аппарата шерифа в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По сведениям местного отделения телеканала ABC News, правоохранители задержали женщину по подозрению в стрельбе. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются, но непосредственной угрозы местным жителям нет.