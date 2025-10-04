В Тверской области в ДТП с машиной скорой помощи пострадали пять человек

Обстоятельства происшествия устанавливаются

ТВЕРЬ, 4 октября. /ТАСС/. На 229-м километре федеральной трассы М-9 "Балтия" в Ржевском муниципальном округе Тверской области пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"В результате происшествия пострадали 5 человек: водители автомобилей, а также два пассажира скорой и пассажирка Hyundai", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обстоятельства аварии устанавливаются.