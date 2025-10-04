Число погибших из-за наводнения в Болгарии возросло до четырех

СОФИЯ, 4 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате вызванного проливными дождями наводнения на юге Черноморского побережья Болгарии выросло до четырех.

Как сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на главу местной администрации, в одном из апартаментов курортного комплекса Елените было обнаружено тело женщины. По факту гибели людей при наводнении возбуждено уголовное дело.

Из-за наводнения в нескольких районах на побережье был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса Елените были эвакуированы. Спасатели и добровольцы в субботу начали расчищать завалы, а полиция задержала двух мародеров, у которых были обнаружены крупная сумма денег, драгоценности и компьютеры.

Восстановительные работы начались на курорте Солнечный Берег, в Несебре, Бургасе и Цареве, где, по предварительным данным, сумма ущерба превысила €25 млн.

Ранее Национальный институт гидрологии и метеорологии сообщил, что в пострадавших районах на юге болгарского Черноморья за несколько часов выпало около 250 мм, а в отдельных местах - более 400 мм осадков. Синоптики предупреждают, что в начале новой недели проливные дожди снова вернутся в пострадавший регион.