В Макеевке после украинской атаки погиб один человек

Еще двое ранены

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Мирная жительница погибла, еще двое ранены в Горняцком районе Макеевки Донецкой Народной Республики после атаки ударного БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания АН-196 "Лютый" в Горняцком районе городского округа Макеевки (пос. Ливенка). По состоянию на 20:00 мск поступили данные о гибели женщины 1982 года рождения, ранении женщины 1958 года рождения и мужчины 1954 года рождения", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что задокументировано прямое попадание ударного БПЛА в частный жилой дом по улице Крылова с последующим разрушением. Еще один частный жилой дом по улице Крылова получил повреждения остекления, фасада и ограждения.