Россиянка стала четвертой жертвой наводнения на Черноморском побережье Болгарии

Тело женщины было обнаружено в апартаментах курортного комплекса Елените

СОФИЯ, 4 октября. /ТАСС/. Гражданка России стала четвертой жертвой наводнения, вызванного проливными дождями, на юге Черноморского побережья Болгарии. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, тело 58-летней женщины было обнаружено в апартаментах курортного комплекса Елените. По факту гибели людей при наводнении возбуждено уголовное дело.

В консульском отделе посольства России в Болгарии ТАСС сообщили о готовности оказать необходимую помощь родственникам погибшей. Также работники дипмиссии помогут российским гражданам восстановить утерянные в связи с наводнением личные документы, на данный момент поступило два таких обращения.

Из-за наводнения в нескольких районах на побережье был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из комплекса Елените были эвакуированы. Спасатели и добровольцы начали расчищать завалы, а полиция задержала двух мародеров, у которых были обнаружены крупная сумма денег, драгоценности и компьютеры.

Восстановительные работы начались на курорте Солнечный Берег, в Несебре, Бургасе и Царево, где, по предварительным данным, сумма ущерба превысила €25 млн.

Ранее Национальный институт гидрологии и метеорологии сообщил, что в пострадавших районах на юге болгарского Черноморья за несколько часов выпало около 250 мм, а в отдельных местах более 400 мм осадков. Синоптики предупреждают, что в начале новой недели проливные дожди снова вернутся в пострадавший регион.