На Ставрополье в ДТП с внедорожником пострадали девять человек

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. В Ставропольском крае в ДТП с участием внедорожника и легковой машины пострадали девять человек. Они доставлены в больницы, сообщили в краевой ГАИ.

"По предварительным данным, около 17:30 мск на автодороге "Минеральные Воды" произошло столкновение внедорожника "ГАЗ-69" и автомобиля "Лада Гранта". В результате автоаварии девять человек доставлены в больницы Кисловодска и Ессентуков. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Характер травм уточняется", - сообщили в ГАИ по Ставрополью.

Обстоятельства автоаварии выясняются. Предварительно, внедорожник, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении второму автомобилю, отметили в ведомстве.