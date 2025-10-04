На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5,3 и 4,8

Одно из них случилось в 201 км юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,8 зарегистрировано в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Первое сейсмособытие произошло в 201 км юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 33,1 км.

Спустя пять минут второе землетрясение зафиксировано в 184 км восточнее от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 22,4 км.