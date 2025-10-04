В Чикаго на правоохранителей напали во время рейда против мигрантов

Никто из агентов не пострадал, указала представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов США подверглись нападению вооруженных людей во время рейда против нелегальных мигрантов в Чикаго и были вынуждены открыть огонь. Как сообщила представитель министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин, одна из нападавших получила ранения.

Как заявила она в X, 10 автомобилей окружили транспортные средства сотрудников федеральных силовых ведомств.

"Агенты не смогли сдвинуть свои автомобили с места и вышли из них. Один из водителей, протаранивших автомобиль правоохранительных органов, был вооружен полуавтоматическим оружием", - указала она.

По словам Маклафлин, правоохранители "были вынуждены открыть огонь в целях самообороны" по вооруженной гражданке США. После этого женщина самостоятельно доехала до больницы для получения медицинской помощи. Представитель министерства отметила, что в результате инцидента никто из агентов не пострадал.

Городская полиция, как отмечает Маклафлин, не оказала содействия в урегулировании ситуации.

"Чикагский департамент полиции [представляющего Демократическую партию губернатора штата Иллинойс Джея Роберта] Прицкера покидает место стрельбы и отказывается помогать нам в обеспечении безопасности в этом районе. Собралась большая толпа, и мы развертываем специальную операцию для контроля над происходящим. Ситуация развивается, и мы предоставим дополнительную информацию, как только она станет доступна", - добавила Маклафлин.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.