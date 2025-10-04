Движение на МКАД затруднено из-за ДТП

Информацию о пострадавших уточняют

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ДТП произошло на внешней стороне 89 км МКАД (после съезда №91), сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Движение затруднено почти на 2 км.

"На внешней стороне 89 км МКАД (после съезда №91) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. <…> Движение затруднено на 1,8 км", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В департаменте посоветовали выбирать пути объезда.