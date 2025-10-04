В Каховском округе Херсонской области сгорели несколько зданий из-за атак ВСУ
Редакция сайта ТАСС
20:04
ГЕНИЧЕСК, 4 октября. /ТАСС/. Несколько зданий сгорели в Каховском округе Херсонской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.
"Очередные обстрелы. Несколько сгоревших зданий", - написал он в своем Telegram-канале.
Филипчук добавил, что в ходе обстрелов никто не пострадал.