В Каховском округе Херсонской области сгорели несколько зданий из-за атак ВСУ

Никто не пострадал, сообщил глава муниципалитета

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 4 октября. /ТАСС/. Несколько зданий сгорели в Каховском округе Херсонской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 4 октября 2025 года

"Очередные обстрелы. Несколько сгоревших зданий", - написал он в своем Telegram-канале.

Филипчук добавил, что в ходе обстрелов никто не пострадал.