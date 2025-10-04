ТАСС: приближение тайфуна не помешало двум рейсам из Хайнаня вылететь в Россию

Один из аэропортов провинции уже прекратил работу, сообщили диспетчеры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Два планировавшихся на ближайшее время авиарейса из Саньи (КНР) в города России, несмотря на приближение тайфуна, вылетели по своим маршрутам. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

"Рейсы на Хабаровск и Екатеринбург вылетели", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в свете приближающегося тайфуна "Матмо" аэропорт работает пока в штатном режиме, но не исключены задержки рейсов по погодным условиям. Другой международный аэропорт Хайнаня - Хайкоу Мэйлань - отменил все рейсы с 23:00 по местному времени (18:00 мск) и, как ожидается, возобновит работу с 20:00 по местному времени (15:00 мск) воскресенья.

Ранее сообщалось, что порывы ветра, который несет движущийся в сторону Китая тайфун "Матмо", могут достигать 53 м/с. "Ориентировочно, в 03:00 мск воскресенья, 5 октября, скорость ветра тайфуна "Матмо" может достигать 38 м/с, а порывы - 53 м/с", - сказали ТАСС в Гидрометцентре. Здесь напомнили, что скорость ветра, превышающая 32,7 м/с, оценивается синоптиками в наивысшие 12 баллов по действующей шкале Бофорта и классифицируется как ураган. Метеорологи также напомнили, что минувшей ночью в 03:00 мск скорость ветра "Матмо" достигала 28 м/с, а порывы - 40 м/с.

Национальная обсерватория Китая объявила о красном, наивысшем уровне опасности в связи с надвигающимся на юг КНР тайфуном. В частности, стихия приближается к южным провинциям Китая Хайнань и Гуандун со скоростью 25-30 км/ч. В ожидании непогоды города Хайкоу и Вэньчан на Хайнане объявили о приостановке занятий, деловой деятельности, производства, работы общественного транспорта и авиасообщения. Железнодорожное сообщение на острове будет также приостановлено в воскресенье и возобновит работу в понедельник.