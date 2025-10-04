Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели туристов на Камчатке

Инцидент произошел 4 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе процессуальной проверки по факту ЧП с туристами на Камчатке, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Кулакову В. В. представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу. Туристы сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский. Один из участников группы погиб. Также от полученных травм во время спуска умерла женщина. Третья участница восхождения найдена, она не пострадала.