В Воронеже объявили тревогу с связи с угрозой непосредственного удара БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 5 октября. /ТАСС/. Тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявили в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Город Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.