В Забайкалье в ДТП с фурой погибли два человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 5 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал после столкновения легкового автомобиля и большегруза на федеральной трассе "Байкал" в Забайкальском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, 5 октября в ночное время на ФАД Иркутск - Чита, 721 км в Хилокском округе водитель (1987 года рождения) ВАЗ-2107 допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с большегрузом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир ВАЗ-2107 погибли", - говорится в сообщении.

Еще один пассажир "Жигулей" был госпитализирован в Петровск-Забайкальскую центральную районную больницу. По предварительным данным, легковой автомобиль двигался в сторону Читы. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.