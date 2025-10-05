Посмертный процесс по делу Котова пройдет в Москве в закрытом режиме

Его обвиняют в совершении нескольких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело в отношении директора туристической фирмы "Мен тревел" Андрея Котова, обвиняемого посмертно в совершении нескольких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Всего у Котова три состава преступления, сообщили ТАСС в суде.

"Судебный процесс в отношении Котова проходит в районном суде в закрытом от СМИ и публики режиме, так как одно из инкриминируемых ему преступлений посмертно связано с половой неприкосновенностью несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Котову в окончательной редакции предъявлено посмертно обвинение в создании экстремистской организации и участии в ее деятельности (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), а также в использовании несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов (ст. 242.2 УК РФ). По данным следствия, за деньги он организовывал поездки для представителей ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) по России и за рубеж. В конце 2024 года фигурант был найден мертвым в столичном СИЗО, где находился под стражей по решению суда.

Котов был арестован в начале декабря 2024 года по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. Его адвокат во время избрания подзащитному меры пресечения настаивал, что следствием не было предоставлено достаточных доказательств для ареста, а в самом уголовном деле нет подтверждений тому, что Котов организовывал туры для представителей ЛГБТ-движения. Сам фигурант заявил о своей невиновности и рассказал, что устраивал туры для мужчин по Волге.

В ночь на 29 декабря Котова нашли мертвым в следственном изоляторе. По предварительным данным, он совершил суицид. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Ева Меркачева подтвердила ТАСС информацию о смерти обвиняемого.

Согласно открытым данным, туристический клуб "Мен тревел" зарегистрирован в марте 2024 года. Основной вид его деятельности - зрелищно-развлекательный. Подсудимый также являлся самозанятым, был учредителем ООО "Аквал".