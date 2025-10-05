На Камчатке пепел со склонов вулкана Шивелуч поднялся на высоту до 3 км

Пепловый шлейф распространяется в восточном - юго-восточном направлении в сторону Тихого океана

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке повторно поднялся на высоту до 3 км. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Подъем ресуспендированного пепла со склонов вулкана Шивелуч зафиксировали на Камчатке. Высота пеплового столба составила до 3 000 м при высоте самого исполина - 3 283 м. Пепловый шлейф распространяется в восточном - юго-восточном направлении в сторону Тихого океана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пути следования пеплового шлейфа нет населенных пунктов. Однако при изменении направления ветра возможен незначительный пеплопад в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово Усть-Камчатского округа. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

На Камчатке продолжается экструзионно-эффузивное извержение вулкана Шивелуч. До 9 октября сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 10 км.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.