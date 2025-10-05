В Воронежской области сбили около 10 БПЛА

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 5 октября. /ТАСС/. Силы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали порядка 10 БПЛА в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух городов и двух районов области обнаружены и уничтожены около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Гусев добавил, что угроза непосредственного удара БПЛА в Воронеже, Борисоглебске, Острогожском, Россошанском, Лискинском и Бутурлиновском районах отменена, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.