В Кузбассе с шахты эвакуировали свыше 150 человек из-за обрушения породы

Сотрудники военизированной горноспасательной части провели обследование завала

КЕМЕРОВО, 5 октября. /ТАСС/. Обрушение горной породы произошло на горной выработке в шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе Кемеровской области. Пострадавших нет, эвакуировался 151 человек, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона.

"На шахте "Ерунаковская-8" произошел вывал кровли длиной около 12 м на горной выработке в районе вентиляционного штрека. Сечение горной выработки перекрыло не полностью. Пострадавших нет, в шахте находился 151 человек, люди покинули рабочие места", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что сотрудники военизированной горноспасательной части провели обследование завала. Воздух через завал проходит, шахтовые горнорабочие приступают к разбору завала.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о происшествии поступило в 05:30 (01:30 мск). Всего привлекались 23 специалиста МЧС РФ и 5 единиц техники.