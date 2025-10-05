В Ивано-Франковске и Бурштыне на Украине вновь произошли взрывы

В Ивано-Франковской области действует воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Повторные взрывы слышны в Ивано-Франковске и Бурштыне на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Позже появилась информация о новой серии взрывов в Ивано-Франковске. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

В Ивано-Франковской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Львовской и Тернопольской областях.

Воздушная тревога была отменена в Закарпатской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.

В новость внесены изменения (08:32 мск) - добавлена информация о новых взрывах в Ивано-Франковске.