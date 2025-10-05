В Самарской области в ДТП пострадали восемь человек

Среди них трое несовершеннолетних

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 5 октября. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей на трассе М-5 "Урал" в Сызранском районе Самарской области. Трое из пострадавших - несовершеннолетние, сообщили в региональном ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

"Столкновение четырех транспортных средств: фуры DAF и легкового автомобиля Chery, фуры Volvo и легкового автомобиля Kia. Пострадавших восемь человек, госпитализировали в ЦГРБ города Сызрани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все пострадавшие - водители и пассажиры легковых автомобилей. На месте работали пожарные-спасатели ПСО 47-й противопожарной службы Самарской области, а также сотрудники территориальной Госавтоинспекции, спасатели ПСС Самарской области и медработники. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель большегруза DAF наехал на легковые автомобили и фуру Volvo, когда они остановились на красный сигнал светофора.