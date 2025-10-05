В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
04:47
ВОРОНЕЖ, 5 октября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! <…> По уточненной информации, пострадавших нет", - написал он.
Гусев добавил, что в одном из муниципалитетов при отражении атаки БПЛА загорелась пристройка к частному дому, пожар удалось оперативно ликвидировать. Всего минувшей ночью на территории региона уничтожены 11 БПЛА.