В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 5 октября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! <…> По уточненной информации, пострадавших нет", - написал он.

Гусев добавил, что в одном из муниципалитетов при отражении атаки БПЛА загорелась пристройка к частному дому, пожар удалось оперативно ликвидировать. Всего минувшей ночью на территории региона уничтожены 11 БПЛА.