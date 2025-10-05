Медики оценили состояние выжившей альпинистки на Камчатке

Ее состояние стабильно тяжелое

© Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние выжившей альпинистки, пострадавшей на Вилючинском вулкане на Камчатке, как стабильно тяжелое, она переведена в реанимацию. Об этом ТАСС сообщили в Елизовской районной больнице.

Со склона Вилючинского вулкана 4 октября сорвались альпинисты, двое из них погибли от полученных травм после прибытия на склон спасателей и медиков, третья альпинистка не получила травм, но после ночи на склоне получила обморожение.

"У женщины сильное обморожение, она находится в реанимации. Ее состояние стабильно тяжелое", - рассказали в медучреждении.

Туристическая группа не была зарегистрирована, Камчатка находится в зоне влияния Охотоморского циклона.