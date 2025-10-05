На юго-востоке Москвы загорелось административное здание

Площадь возгорания составила 300 кв. м

Редакция сайта ТАСС

© МЧС России/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожар возник в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 11. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в 3-этажном административном здании", - говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что площадь пожара составляет около 300 кв. м, есть угроза распространения огня.

В МЧС сообщили, что у здания частично обрушилась кровля. К тушению привлекаются более 70 человек и 24 единиц техники.

Ранее говорилось, что к тушению привлечены 50 человек и 16 единиц техники.