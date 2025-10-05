Львов после взрывов частично остался без света

В городе возникло несколько пожаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Львов на западе Украины частично обесточен после серии взрывов, в городе также возникло несколько крупных пожаров. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Часть Львова без света", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, из-за взрывов также была остановлена работа общественного транспорта.

Мэр призвал жителей города закрыть окна и оставаться в безопасных местах из-за пожаров. "В городе несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма", - добавил Садовой.

В то же время издание "Страна" публиковало кадры огромного столба дыма над городом. Уточнялось, что во Львове видны сразу два крупных пожара.

В ночь на 5 октября воздушная тревога во Львовской области продолжалась более пяти часов, сообщалось о серии взрывов во Львове.