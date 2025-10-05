Реклама на ТАСС
В Винницкой области промышленный объект получил повреждения

На место прибыли оперативные службы, сообщила первый заместитель главы региональной администрации Наталья Заболотная
06:47

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Промышленный объект получил повреждения в Винницкой области, расположенной в центральной части Украины. Об этом сообщила первый заместитель главы региональной администрации Наталья Заболотная.

"Все соответствующие службы работают на месте", - написала она в своем Telegram-канале, не уточнив, где находится поврежденный объект.

В ночь на 5 октября на всей украинской территории объявлялась воздушная тревога. 

