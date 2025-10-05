В Чернигове энергообъект и предприятие получили повреждения

В одном из районов города произошли аварийные отключения электроэнергии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Энергетический объект получил повреждения в Чернигове на севере Украины, в городе также горит предприятие. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

В своем Telegram-канале он уточнил, что из-за повреждения энергообъекта зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в одном из районов города.

По его словам, пожар также возник на одном из предприятий в районе города Нежина Черниговской области.