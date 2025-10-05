В Иванове при пожаре погибла женщина и ее дочь

Еще трое детей пострадали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Женщина и ее годовалая дочка погибли, еще трое детей пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В результате происшествия погибла женщина и ее годовалая дочка. В квартире также находились пятилетний мальчик, годовалый и новорожденный ребенок, которые пострадали. В настоящее время трое детей находятся в медицинском учреждении, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Предварительно, ночью по неустановленной причине произошло возгорание на кухне в квартире жилого дома по улице Володиной. Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

В пресс-службе добавили, что установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой Фрунзенского района Иванова.