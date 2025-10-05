В Ростовской области на трассе М-4 Дон опрокинулся грузовик

Из-за аварии перекрыта одна из полос движения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль опрокинулся на трассе М-4 Дон в Ростовской области. Из-за аварии перекрыта одна из полос движения. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"На 1 009-м км федеральной автодороги М-4 Дон в направлении на север правая полоса временно перекрыта, движение осуществляется по левой полосе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий, в результате чего транспортное средство опрокинулось", - говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.