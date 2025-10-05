В Москве погиб экс-директор издательства "Правда" Вячеслав Леонтьев

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший директор издательства "Правда" Вячеслав Леонтьев погиб в Москве, предварительно, он совершил самоубийство. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Леонтьев погиб накануне вечером. Предварительно, смерть наступила в результате суицида на фоне нервного срыва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тело 87-летнего мужчины нашли под окнами его квартиры на Молодогвардейской улице. Криминальных следов гибели нет.

Леонтьев с 1971 года работал в издательстве "Правда" в должности замначальника производственного отдела. В 1984 году он возглавил издательство и руководил им в том числе до того времени, когда оно было преобразовано во ФГУП "Пресса".