NHK: в Сиракава-го медведь напал на туриста

Инцидент произошел неподалеку от автобусной остановки, откуда туристы уезжают на смотровую площадку

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Медведь напал на иностранного туриста в горной деревне Сиракава-го. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел неподалеку от остановки автобуса, который отвозит туристов на смотровую площадку. Два туриста из Испании прогуливались, когда из кустов выскочил медведь. Один из туристов получил травму руки.

Сейчас окрестности патрулируют сотрудники полиции, администрации и местной ассоциации охотников.

Сиракава-го - популярное туристическое направление в японской префектуре Гифу.