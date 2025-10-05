Уроженца Узбекистана Цоя обвинили в финансировании "Артподготовки"

Фигурант не признает свою вину

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы обвинили уроженца Узбекистана Евгения Цоя (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в финансировании террористической деятельности участников запрещенной в России группировки "Артподготовка". Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, вину Цой не признает.

"Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении меры пресечения - прим. ТАСС), ссылаясь на отсутствие к тому фактических оснований. С учетом данных о личности Цоя Е. Л. полагали изменить ему меру пресечения на запрет определенных действий, также просили приобщить скриншот с сайта Революции ("Артподготовка") о том, что расчетный счет, указанный на нем в 2022 году, был другой. Цой отверг причастность. <…> Социально опасен. Избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно", - говорится в документах.

Суд отказался приобщать к материалам дела скриншот с сайта террористической организации, так как на нем не оказалось реквизитов счета.

Уголовное дело было возбуждено 5 августа, Цою предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Останкинский суд Москвы санкционировал арест обвиняемого на два месяца. Срок стражи Цоя был продлен на минувшей неделе еще на один месяц. После ареста по месту фактического проживания фигуранта были проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли необходимые для расследования документы, а также мобильный телефон обвиняемого.

По данным следствия, по уголовному делу устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности Цоя и лица, причастные к совершению указанного преступления. В ходе предварительного следствия правоохранители планируют получить заключение судебной экспертизы, допросить в качестве свидетелей очевидцев, а также произвести осмотр изъятых предметов и документов. "Цой Е. Л. обвиняется в совершении умышленного преступления, относящегося к категории особо тяжких, против общественной безопасности, террористической направленности, за совершение которого действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет вплоть до пожизненного заключения. <…> В орган дознания направлено поручение на установление иных эпизодов преступной деятельности Цоя, а также возможных соучастников", - сказано в материалах дела.