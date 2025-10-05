Суд арестовал имущество обвиняемого в финансировании "Артподготовки" Цоя

Уроженцу Узбекистана назначили психолого-психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Суд наложил обеспечительные меры на все имущество уроженца Узбекистана Евгения Цоя (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), арестованного по обвинению в финансировании террористической деятельности участников запрещенной в России группировки "Артподготовка". Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, правоохранительные органы назначили Цою психолого-психиатрическую экспертизу.

"По делу наложены аресты на имущество Цоя Е. Л., в полном объеме собран характеризующий материал, назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза", - говорится в документах.

Уголовное дело было возбуждено 5 августа, Цою предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Останкинский суд Москвы арестовал его на два месяца. На минувшей неделе мера пресечения была продлена еще на один месяц.