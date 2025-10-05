ТАСС: в многоэтажке в ЛНР произошел взрыв

Повреждены несколько квартир и крыша

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС, архив

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Несколько квартир и крыша повреждены в многоэтажном доме Красного Луча Луганской Народной Республики, предварительно, из-за взрыва газа. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Несколько квартир на четвертом этаже в четырехэтажном доме в Красном Луче повреждены, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего от утечки бытового газа. Сильно повреждена крыша. На данный момент идет обследование места ЧП", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших уточняется, добавил он.