Сотрудники МВД по ДНР раскрыли 3,5 тыс. преступлений с начала 2025 года

Руководство министерства региона вручило награды лучшим работникам

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска МВД по Донецкой Народной Республике с начала этого года раскрыли более 3,5 тыс. преступлений, что превышает показатели прошлых лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"На территории ДНР подразделения розыска с каждым годом набирают обороты. По состоянию на 9 месяцев текущего года, количество раскрытых преступлений превысило 3,5 тыс., что значительно превышает показатели прошлых лет", - говорится в сообщении.

5 октября отмечается День сотрудников уголовного розыска. В преддверии праздника руководство МВД региона вручило награды лучшим работникам.