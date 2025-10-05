В Болгарии участник ралли въехал в толпу

Погиб 60-летний болельщик, еще восемь человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Спортивный автомобиль въехал в группу зрителей на соревнованиях по ралли в районе города Варна в Болгарии. Как сообщает областная дирекция полиции, погиб 60-летний болельщик, травмы получили восемь человек, число пострадавших может увеличиться.

Инцидент произошел на Т-образном перекрестке, когда водитель потерял контроль над автомобилем и пропустил поворот, после чего машина, перескочив стационарное заграждение, врезалась в зрителей. Ранее организаторы автомобильных соревнований неоднократно предупреждали болельщиков о запрете нахождения в опасной зоне.

После происшествия соревнования с участием 34 автомобилей были прекращены.